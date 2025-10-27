Трутнев: на комплексные планы развития Арктики требуется 2,9 трлн рублей

Из них 60% - внебюджетные источники, указал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объем необходимого финансирования для реализации более 500 мероприятий, запланированных в рамках реализации комплексных планов развития населенных пунктов Арктической зоны РФ до 2035 года, составляет почти 3 трлн рублей. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Ранее председатель кабинета министров Михаил Мишустин сообщал, что правительство России утвердило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона.

"Объем необходимого финансирования 516 мероприятий долгосрочных планов составляет 2,9 трлн рублей, из которых 60% - внебюджетные источники", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что 29% мероприятий направлены на улучшение жилищных условий, реконструкции коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий. По итогам будет построено новое жилье в Чукотском автономном округе, построены сети водоснабжения в Архангельске и Мурманске, благоустроены дворовые территории в Воркуте. Также 23% мероприятий направлены на создание туристической, спортивной и культурной инфраструктуры.