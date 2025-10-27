Посол РФ: товарооборот c Индонезией по итогам года может превысить $5 млрд

Ключевыми товарами российского экспорта остаются металлы, энергоресурсы, древесина и удобрения, отметил Сергей Толченов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что товарооборот между Россией и Индонезией по итогам 2025 года превысит показатель в $5 млрд. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Что касается товарооборота, у меня есть статистика за первые шесть месяцев, и там тоже отмечается значительный рост. Причем у нас статистика российская и индонезийская между собой очень сложно коррелируется, но радует, что рост показывает и та, и другая. Поэтому мы рассчитываем на то, что по итогам 2025 года, наверное, где-то за $5 млрд выйдем в двустороннем товарообороте", - отметил дипломат.

При этом он указал, что структура товарооборота сильно не меняется. По-прежнему ключевыми товарами российского экспорта остаются металлы, энергоресурсы, древесина, удобрения, продукция сельского хозяйства. "Вся эта номенклатура остается, но идет наращивание и стоимостных, и физических показателей, - продолжил посол. - Из Индонезии ключевым товаром по-прежнему является пальмовое масло. Это экспортный продукт номер один на российский рынок. Но есть заинтересованность с обеих сторон расширять и диверсифицировать товаропоток. Достаточно много индонезийских компаний готовы поставлять свою продукцию на наш рынок".

Как подчеркнул Толченов, с российской стороны также неоднократно отмечалось, что в Москве заинтересованы не только в российском экспорте, но и в самой Индонезии как в производителе товаров, которых нет в России, в том числе в контексте агропромышленного комплекса. "Кофе, чай, тропические фрукты, специи - это те позиции, которые были бы интересны для нашего рынка. Поэтому мы считаем, что перспективы неплохие", - добавил он.

"Что касается конкретных российских товаров, которые были бы здесь представлены в магазинах, на рынке, то, к сожалению, пока похвастаться нечем, практически ничего нет. Поэтому мы надеемся, что идет движение в этом направлении", - отметил посол. Он напомнил, что в 2025 году в Индонезии открылось представительство Российского экспортного центра, который как раз одной из своих задач ставит продвижение российских брендов. "Рассчитываю, что когда-нибудь, в не столь отдаленном будущем, мы сможем здесь увидеть российскую молочную продукцию, какие-то другие продовольственные товары, отечественный шоколад, мороженое. Есть масса вещей, которые были бы интересны стране с населением, превышающим 280 млн человек, а это значит, что речь об очень большом потенциальном рынке сбыта. Поэтому работаем в данном направлении", - резюмировал он.

Перспективы зоны свободной торговли

Глава российского диппредставительства не оставил без внимания и ожидаемое в декабре подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. "Убежден, что это будет способствовать росту двустороннего товарооборота, потому что согласно этому соглашению значительная часть - пока не готов называть окончательных цифр, - но более 80% товарной номенклатуры и российского, и индонезийского экспорта будет полностью освобождено от таможенных пошлин. И это, соответственно, повысит конкурентоспособность товаров и даст нам возможность больше поставлять в Индонезию, а индонезийцам, соответственно, больше товаров направлять нам", - отметил он.

"Мы рассчитываем на серьезный экономический эффект от подписания такого соглашения. Самое главное, чтобы все стороны, которые сейчас ведут внутригосударственное согласование текста документа, завершили эту работу, тогда мы действительно могли бы до конца года его прописать", - резюмировал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск.