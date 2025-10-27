"Известия": операторы назвали условия для аукциона на частоты для 5G

Как пишет газета, в частности, количество лотов с частотами предлагается увеличить до четырех, по числу крупнейших сотовых компаний

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские сотовые операторы обсуждают с властями условия проведения аукциона на приобретение частот для сетей 5G. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на менеджеров операторов связи.

По данным издания, предлагается вдвое увеличить количество лотов с частотами, которых должно быть четыре, по числу крупнейших сотовых компаний. Отмечается, что ограниченное число лотов несет коммерческие риски для связистов. Так, в случае двух лотов абоненты двух оставшихся федеральных компаний могут остаться без 5G.

Кроме того, обсуждается возможность использовать для 5G частоты, ранее выделенные для других стандартов, таких как 3G и 4G, для сетей пятого поколения, и предоставлять на них услуги, используя импортное сетевое оборудование.

Как подчеркивает газета, построенные в последние годы сети LTE в РФ уже обладают статусом 5G Ready. Так, после получения разрешения на использование для 5G уже выделенных частот связь нового поколения можно было бы запустить в России уже в 2026 году.

Ранее начальник управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимир Родионов допустил, что в 2025 году аукцион на частоты для развития сетей 5G не проведут. Директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур рассказывал, что министерство вступило в дискуссию с операторами связи и этот диалог продолжается. Он добавил, что в ближайшее время Минцифры вернется с уточнением условий аукциона.

В июле Минцифры сообщало, что аукцион на частоты, которые планируется задействовать для строительства сетей пятого поколения, состоится до конца 2025 года, начальная стоимость двух лотов составит 26,2 млрд рублей и 21,2 млрд рублей.