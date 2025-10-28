Опубликовано видео полета второго импортозамещенного МС-21

Как сообщили в Минпромторге, на борту самолета тестировали работу новых отечественных систем и двигателей ПД-14

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Министерства промышленности и торговли Российской Федерации/ ТАСС

ТАСС, 28 октября. Министерство промышленности и торговли России опубликовало видео, на котором импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев", а затем приземлился.

По информации ведомства, на борту тестировали работу новых отечественных систем и двигателей ПД-14.

Экипаж состоял из летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям - бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова.