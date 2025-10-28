Иран и Россия работают над проектом АЭС большой мощности

Уже определена концепция проекта, разработана и согласована сторонами дорожная карта контрактации, сообщил посол РФ в исламской республике Алексей Дедов

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Работа над проектом АЭС "Хормоз" в Иране уже ведется, определена его концепция, на очереди - подготовка первого контракта. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в исламской республике Алексей Дедов.

"В рамках проекта АЭС большой мощности уже ведется практическая работа: определена концепция проекта, разработана и согласована сторонами дорожная карта контрактации, в процессе - подготовка первого контракта [на разработку проектной документации]", - отметил он.

Как отметил посол, параллельно стороны работают над проектом атомных станций малой мощности (АСММ) в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении АСММ. "В настоящее время проходят консультации по согласованию межправительственного протокола по сотрудничеству в сооружении АСММ на территории Ирана. Подписание этого документа станет отправной точкой для начала активной фазы по реализации этого проекта", - добавил Дедов.

Росатом 24 сентября сообщил, что делегации России и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории исламской республики. Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране.

26 сентября Иран и Россия подписали соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС "Хормоз", указание по возведению которой дал еще в феврале 2024 года Эбрахим Раиси, занимавший тогда пост президента Ирана. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 5 000 МВт и будет расположена в районе городов Минаб и Сирик иранской провинции Хормозган.