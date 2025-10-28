Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во II половине 2026 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Инфляция в РФ опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разового факторов разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню", - сказала она.