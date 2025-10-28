Когда снизится инфляция и сколько будут опускать ставку. О чем сказала глава ЦБ
Редакция сайта ТАСС
06:51
Российская экономика двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год.
ТАСС собрал ключевые заявления главы ЦБ.
О российской экономике
- Российская экономика двигается "по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса": "Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос".
- В целом основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.
О ключевой ставке
- Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год: "С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п. По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год".
- Все решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен и при этом не допустить переохлаждения экономики.
- Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс: "Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново".
Об инфляции
- Инфляция в России опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 года: "В следующем году мы ожидаем инфляцию на уровне 4-5%, то есть несколько выше цели, из-за значительного вклада разовых факторов в самом начале года. Наш прогноз предполагает, что во второй половине 2026 года текущие темпы роста цен, наконец, опустятся к целевому уровню".
- Инфляционные ожидания в ближайшие месяцы могут сохраняться на высоком уровне из-за разовых факторов: "И мы понимаем, что инфляционные ожидания в ближайшие месяцы, к сожалению, могут сохраниться высокими под влиянием и роста НДС, и утильсбора, и роста цен на бензин. Это такие товары, маркеры, и эти факторы, они наслаиваются друг на друга и, конечно, усиливают ожидания граждан".