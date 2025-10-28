Статья

Когда снизится инфляция и сколько будут опускать ставку. О чем сказала глава ЦБ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина © Евгений Мессман/ ТАСС

Российская экономика двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год.

ТАСС собрал ключевые заявления главы ЦБ.

О российской экономике

Российская экономика двигается "по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса": "Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос".

В целом основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.

О ключевой ставке

Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год: "С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п. По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год".

Все решения по ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее завершить период высокого роста цен и при этом не допустить переохлаждения экономики.

Скоропалительное снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс: "Нам пришлось бы весь пройденный путь проходить заново".

Об инфляции