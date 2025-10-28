РСТ: турбизнес России не ожидает всплеска спроса на поездки в Мьянму

Эксперты отметили, что ситуацию может изменить запуск прямых рейсов из Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Всплеска спроса россиян на путешествия в Мьянму после отмены виз не ожидается, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на позицию туроператора ITM Group.

"Интерес к турам в страну ограниченный. И мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, как не ожидали его после запуска регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска, так как даже из столичного региона спрос на направление эпизодический", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что Мьянма пока не готова конкурировать с соседними странами, тем более с Вьетнамом, который по итогам этого сезона может стать рекордсменом по спросу у российских туристов на азиатском направлении.

Однако ситуацию может изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным. "Но даже в этом случае для позитивной динамики на направлении потребуется масштабная позитивная рекламная кампания", - подчеркнули в ITM Group.

28 октября главы внешнеполитических ведомств России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.