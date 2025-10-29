Добровольное страхование на случай больничного могут оформить 1 млн самозанятых

Статс-секретарь - замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов отметил, что ведомство выбрало такие уровни платежей, которые являются соразмерными

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Потенциально более 1 млн самозанятых примут участие в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Читайте также

В тень или в офис: чем чревата отмена режима самозанятости

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о проведении эксперимента о добровольном страховании самозанятых граждан в рамках системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

"Мы прогнозируем, что у нас за три года проведения эксперимента, исходя из тех опросов, которые проводились различными структурами, более 1 млн человек в такие правоотношения должны вступить. Мы выбрали такие уровни платежей, которые являются соразмерными. Сколько взносов, столько и выплат. Период платежей - шесть месяцев. Соответственно, только после этого возникает право уже на возможность реализации возмещения заработка. Мы страхуем временную нетрудоспособность, потому что отдельная тема - это беременность и роды", - сказал он.

Пудов отметил, что в РФ сейчас насчитывается 14,6 млн самозанятых. Те социальные гарантии, которые предлагаются законопроектами, направлены на защиту самозанятых от утраты дохода при заболевании, травме, уходе за больным ребенком и во всех других случаях, при которых законодательством предусмотрено оформление больничного листа.

"Иначе говоря, это тот объем гарантий, которые есть у наемного работника. Периоды добровольной уплаты самозанятыми будут включаться в страховой стаж. Сегодня у них нет страхового стажа. Таким образом, создаются условия для назначения пособий по временной трудоспособности, и продолжительности выплат будут такими же, как для наемных работников", - уточнил замминистра.

По его словам, Минтруд вместе с ФНС и Минцифры отработали взаимодействие по нововведениям. "У нас основной канал вступления в эти правоотношения будет через ресурс ФНС, приложение мобильное "Мой налог". Несколько кликов - и ты становишься участником добровольных правоотношений. Также через сервисы самого фонда и [портал] Госуслуги", - добавил он.

О режиме

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.