Набиуллина: нарушения прав миноритариев подрывают доверие к финрынку

Нужно доверие и со стороны инвесторов, подчеркнула глава ЦБ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Случаи нарушения прав миноритарных акционеров подрывают доверие к финансовому рынку. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Нужно доверие и со стороны инвесторов. Доверие появляется, когда есть четкие правила игры, они не нарушаются. Прежде всего и полная, и прозрачная информация о результатах, перспективах компании, куда инвестор вкладывает свои деньги. Уверенность, что, вкладывая деньги они получат доход, дивиденды, если компания им их обещает. Вот над этим еще предстоит поработать с правительством, с участниками рынка. И, конечно, не должно быть случаев, когда из-за смены основного акционера, мажоритарного акционера, нарушаются права миноритарных акционеров, а это наши граждане. Это то, что больше всего подрывает доверие, обесценивает прочие усилия", - сказала она.