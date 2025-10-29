Статья

Борьба с нелегальными кредиторами и ростом цен. О чем Набиуллина сказала в Совфеде

Редакция сайта ТАСС

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина © Софья Сандурская/ ТАСС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе правительственного часа в Совете Федерации о необходимости решать проблему высокого роста цен, невзирая на препятствия и ограничения, чтобы она не стала хронической.

По ее словам, политика "накачки" спроса перечеркнет все результаты борьбы с бедностью.

ТАСС собрал основные заявления главы ЦБ.

О ключевой ставке

ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год "поможет замедлить инфляцию", и это откроет пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Также ЦБ не планирует рассматривать повышение цели по инфляции, Россия - страна с одним из самых высоких таргетов: "Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении".

О борьбе с ростом цен

Необходимо решать проблему высокого роста цен, "чтобы она не стала хронической": "Вы лучше меня знаете, что людей беспокоит инфляция. Это социальная проблема, особенно для пенсионеров, для многодетных семей, для всех тех, кто так или иначе уязвим".

Политика "накачки" спроса - "гарантированный путь напрямую в стагфляцию" и кризис: "Об этом говорит и наш опыт 90-х, который, уверена, повторять никто не хочет, и опыт других стран. Это отбросит экономику далеко назад, в том числе перечеркнет все результаты борьбы с бедностью".

О ситуации на кредитно-финансовом рынке РФ

Случаи нарушения прав миноритарных акционеров подрывают доверие к финансовому рынку: "Не должно быть случаев, когда из-за смены основного акционера, мажоритарного акционера, нарушаются права миноритарных акционеров, а это наши граждане. Это то, что больше всего подрывает доверие, обесценивает прочие усилия".

Запас капитала позволяет банкам нарастить портфель кредитов "еще на 4 трлн в этом году и на 12 трлн рублей в следующем" без потери запаса прочности.

Прибыль банков России в 2025 году будет, "может быть, чуть ниже прошлого года, 3 трлн плюс": "Сейчас сложно сказать, сколько точно".

ЦБ РФ выявил 5 800 финансовых нелегальных компаний за три квартала текущего года, "более 16 тыс. сайтов было заблокировано за девять месяцев этого года".

Почти 17 млн россиян воспользовались механизмом самозапрета на выдачу кредитов: "Надо сказать, что механизм оказался очень востребованным".

До 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам, если отделения "Почты России" продолжат также сокращаться.

О цифровом рубле

Цифровой рубль будет очень востребован в бюджетном процессе: "Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже".

О регуляции рынка жилья

Рынок рассрочки при покупке жилья должен быть урегулирован: "Мы вместе с правительством здесь работаем, и, надеюсь, также будут надежно защищены права потребителя".

О кредитовании АПК