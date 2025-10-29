ЦБ обеспокоен сокращением отделений "Почты России"

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, до 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. До 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам, если отделения "Почты России" продолжат сокращаться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Сеть почтовых отделений, которая может оказывать банковские услуги. Нас, конечно, беспокоит, что сокращается количество таких отделений. Понимаем, что есть вопросы с безубыточностью почты и так далее, но это также и наличие базовой инфраструктуры. В прошлом году уменьшилось количество таких отделений и в этом году. По нашей оценке, если тенденция продолжится, то до 2 млн человек потеряют доступ к услугам, которые уже есть сейчас на базе почтовых отделений", - сказала Набиуллина.

В сентябре этого года ВТБ объявил о планах по масштабированию своего присутствия в отделениях "Почты России". Кредитная организация планирует начать продажу своих банковских продуктов и услуг в каждом втором отделении "Почты России". Этот шаг направлен на увеличение доступности финансовых услуг для населения.