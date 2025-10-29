Набиуллина: прибыль банков в 2025 году будет чуть больше 3 трлн рублей

Глава ЦБ подчеркнула, что банки сохранят устойчивость, смогут обеспечивать все необходимые нормативы

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Прибыль российских банков в 2025 году будет чуть выше 3 трлн рублей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Читайте также

Борьба с нелегальными кредиторами и ростом цен. О чем Набиуллина сказала в Совфеде

"Прибыль, мы считаем, где-то будет, может быть, чуть ниже прошлого года, 3 трлн [рублей] плюс. Сейчас сложно сказать, сколько точно. Даже если будет прибыль уменьшаться, на наш взгляд, это достаточный источник для того, чтобы эту прибыль банки направляли в капитал. Это основное, куда они должны направлять прибыль. И мы видим, ту прибыль, которая была за те месяцы, по которым есть отчетность, если я не ошибаюсь, на памяти, из 2,7 трлн банки в капитал направили 1,7 трлн", - сказала глава регулятора.

Она подчеркнула, что банки сохранят устойчивость, смогут обеспечивать все необходимые нормативы.

"Направление в капитал - это как для отрасли реального сектора инвестиции в станки и так далее. Это то, что позволяет наращивать кредит. На наш взгляд, банки все сохранят устойчивость, могут обеспечить все необходимые нормативы для этой устойчивости, и при этом наращивать кредитование. Прибыли достаточно. Да, и упомяну, конечно, то, что банки, у нас значительная часть государственных банков, они платят дивиденды. Если не направляют инвестиции в капитал, платят дивиденды в пользу государства", - сказала Набиуллина.

Согласно прогнозу Банка России, чистая прибыль российских банков в 2025 году будет на уровне 3,-3,5 трлн рублей.