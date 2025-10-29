ЦБ не планирует рассматривать повышение цели по инфляции

Россия - страна с одним из самых высоких таргетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ не планирует рассматривать повышение цели по инфляции, Россия - страна с одним из самых высоких таргетов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Что касается таргета. Могу сказать, что вот этот таргет, он был действительно установлен достаточно давно. По этому таргету, если сравнивать страны мира, <…> мы - страна с одним из наиболее высоких таргетов. Большинство стран, в том числе стран с развивающейся экономикой, даже если начинали с установления таргета на уровне около 4%, там редкие случаи были больше, снижали этот таргет. Речь скорее идет о снижении таргета, нежели о его повышении", - сказала она.

По ее словам, в будущем надо рассматривать не повышение таргета, а его снижение. "Потому что когда вы повышаете таргет, это просто четкий сигнал всем - и населению, и бизнесу. Это открытие дороги вверх по инфляции", - отметила Набиуллина.

По ее словам, это означает, что ставки не будут умеренными.

"Умеренные ставки достигаются только на основе низкой инфляции. Почему это происходит? Если у вас инфляция, допустим, высокая, то неважно даже какая будет ключевая ставка. Если инфляция, допустим, 12%, люди не понесут деньги во вклады при ставке 10%. Они не понесут в банки деньги, чтобы деньги обесценивались от инфляции. Они найдут другое применение. Соответственно, и ставки по кредитам будут больше этой инфляции. Ставка ключевая работает, она позволяет снижать инфляцию, но умеренные ставки могут быть только на основе снижения инфляции," - пояснила Набиуллина.

Она отметила, что снижение ключевой ставки при высокой инфляции не приведет к снижению рыночных ставок. "Это можно посмотреть и на прошлом нашем опыте, когда ставка запаздывала за тем, что происходило в инфляции. Рыночные ставки были высокими, и туда включается большая инвестиционная премия. Они становятся еще более высокими, а длинные кредиты - совсем недоступными. Поэтому наша задача как можно быстрее снизить инфляцию, выбрав разумную траекторию и на этой основе добиться умеренных ставок и повышения доступности кредита для развития бизнеса, для развития предприятий", - сказала глава ЦБ РФ.