ЦБ подготовил предложения об урегулировании конкуренции для банков маркетплейсов

Эти предложения направили в правительство

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк России направил в правительство РФ свои предложения, касающиеся урегулирования вопросов равенства, конкуренции и уровня требований безопасности для банков маркетплейсов. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Масштаб деятельности крупных маркетплейсов очень значимый. Они превращаются в системно значимую инфраструктуру. У нас к системно значимым банкам есть особые требования, потому что они очень большие, от них много зависит. <…> Поэтому здесь нужно подумать с точки зрения равенства, конкуренции и уровня требований к системно значимым организациям. Мы эти предложения направили в правительство, правительство сейчас готовит законопроекты Минэкономразвития, обсуждаем с коллегами, надеюсь тоже будут поддержаны", - сказала она.

Накануне в Госдуме Набиуллина заявила, что скидки на маркетплейсах от собственных банков этих платформ являются не совсем справедливой конкуренцией. Сейчас это один из самых острых вопросов, которые обсуждаются банками и платформами, отмечала она.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил Банку России рассмотреть вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. Этот вопрос, по его словам, можно рассмотреть в рамках доработки закона "О платформенной экономике". Глава Банка России Эльвира Набиуллина, в свою очередь, отмечала, что регулятор обязательно рассмотрит это предложение и назвала его неожиданным.