В Индии назвали прорывным решением производство самолетов SJ-100

Это укрепит позиции частного сектора и создаст прямые и косвенные рабочие места в авиационной промышленности, отметил индийский министр обороны Раджнатх Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Производство российского ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета SJ-100 в Индии станет прорывным решением для внутреннего авиасообщения южноазиатской республики. Об этом заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх, комментируя соглашение между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех) и индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

"В историческом шаге для индийского гражданского авиасектора компании HAL и ОАК подписали меморандум о взаимопонимании по производству гражданского самолета SJ-100 в Индии. SJ-100 станет прорывным решением для региональных авиаперевозок в рамках программы UDAN (программа правительства Индии по развитию внутренних перевозок - прим. ТАСС) и ознаменует значительный шаг к достижению цели Самодостаточной Индии в гражданской авиации", - написал глава индийского военного ведомства в Х. Он добавил, что производство SJ-100 также укрепит позиции частного сектора и создаст прямые и косвенные рабочие места в авиационной промышленности.

Ранее индийская HAL сообщила о подписании меморандума о производстве самолетов SJ-100 с ОАК. Как отметили в компании, в рамках этого соглашения HAL получит права на производство самолетов SJ-100 для внутренних заказчиков.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих SJ-100.