Набиуллина заявила, что существенного переукрепления курса рубля нет

Глава ЦБ отметила, что ослабление рубля профинфляционно

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при слабом рубле, с одной стороны, доходы бюджета от сырьевых отраслей становятся больше. C другой стороны, ослабление рубля - профинфляционно, сообщила она на правительственном часе в Совете Федерации.

"Вот иногда говорят о бюджете, что бюджету нужен более слабый рубль. С одной стороны, действительно, доходы в рублях, которые получает бюджет от сырьевых отраслей, если рубль ослаблять, становятся больше, но с другой стороны - ослабление рубля абсолютно проинфляционно, оно вносит вклад в инфляцию. А что это значит? Если растет инфляция, нужно повышать индексации и социальные выплаты, и закупки, инвестпроекты тут же растут в цене", - сказала Набиуллина.

По ее словам, эксперты при оценке эффекта от ослабления курса приходят к выводу, что он будет, скорее, отрицательным. "Наши эксперты оценивают вот этот чистый эффект от ослабления курса, от того, что какие-то рублевые доходы от целевых отраслей мы не получаем, и связанные дополнительные расходы из-за инфляции, из-за повышения ключевой ставки. На наш взгляд, эффект для бюджета от более слабого курса, скорее, будет отрицательным, особенно если брать не один год, а несколько лет", - подчеркнула глава ЦБ.

Кроме того, существенного переукрепления курса рубля сейчас не наблюдается. "Если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он, скорее, ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - добавила Набиуллина.