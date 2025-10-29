Aston Martin понес рекордные убытки из-за торговых пошлин США

Британский производитель элитных автомобилей до налогообложения за третий квартал потерял £106,9 млн

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Британский производитель элитных автомобилей Aston Martin сообщил о рекордных квартальных убытках, вызванных слабым спросом и негативным влиянием торговых пошлин США. Финансовые результаты компании оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, пишет агентство Reuters.

По его информации, убытки Aston Martin до налогообложения за третий квартал составили £106,9 млн ($143,47 млн), что превысило ожидаемые £99 млн ($130 млн). Агентство Bloomberg в то же время сообщает, что выручка компании сократилась на 27% в годовом исчислении, достигнув £285,2 млн ($376 млн)."Этот год был отмечен значительными макроэкономическими вызовами, в частности, устойчивым влиянием пошлин США и слабым спросом в Китае", - заявил генеральный директор Aston Martin Адриан Холлмарк.

Bloomberg также указывает, что продажи автомобилей Aston Martin в третьем квартале сократились на 13% в годовом исчислении. Наиболее резкое падение спроса произошло на внутреннем рынке Великобритании, где объемы поставок дилерам рухнули почти на треть. При этом было продано всего два экземпляра самых дорогих лимитированных моделей. Ожидается, что ситуацию улучшит старт поставок гибридного суперкара Valhalla в четвертом квартале, если этому не помешают торговые барьеры США.

В публикации говорится, что в ответ на кризисное положение руководство компании объявило о пересмотре планов по выпуску новых моделей в рамках программы сокращения затрат. Цель - снижение расходов Aston Martin на £300 млн ($396 млн) в течение следующих пяти лет.

Для Aston Martin, который не имеет производства в США, ввоз своих машин на крупнейший рынок сбыта в Соединенных Штатах сопряжен с тарифами. Установленная нынешней американской администрацией ставка в 10% вчетверо превышает пошлину в 2,5%, действовавшую во время президентского срока Джо Байдена.