Илья Дмитрячев — о том, как прошел беспрецедентный второй госвизит президента США в Великобританию и отразится ли это на отношениях двух стран, а также о падающем рейтинге Стармера

Это был очень странный государственный визит. От мелочей до общей картины.

Беспрецедентное предложение

Так, обычно подобный визит наивысшего дипломатического уровня подразумевает, что иностранных гостей на каретах вывозят в город. В случае с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в июле 2025 года это были улицы городка Виндзора под Лондоном, а с императором Японии Нарухито — столичные. Дональд Трамп, прилетев в Великобританию, переночевал в резиденции посла США в Риджентс-парке, оттуда добрался на вертолете в закрытый для публики Виндзорский замок. Там для него устроили пышную церемонию с 120 лошадьми и 1 300 военнослужащими, 3 военными оркестрами, целой процессией карет и торжественным авиапарадом.

Телеканал Sky News сравнил это с фильмом "Шоу Трумана", где главный герой Труман Бербанк живет в искусственно созданном и огороженном мире. Журнал The Economist заметил, что Трампа в Виндзорском замке принимали словно сказочного принца в день его свадьбы. Примерно те же эпитеты можно встретить и в Financial Times, которая написала о "приключениях Трампа в Виндзорленде". "Великобритания организует пышные церемонии, как никто, а Трамп любит пышные церемонии, как никто", — замечает The Times.

На что же не пойдешь, чтобы завоевать симпатию "самого влиятельного человека на Земле", как в Великобритании часто называют президента США. Именно поэтому британский премьер-министр Кир Стармер еще в феврале 2025 года сразу зашел с козырей, пригласив Трампа сделать второй госвизит в Великобританию. Это беспрецедентное предложение, ведь в современной британской истории ни один зарубежный лидер такой чести не удостаивался.

Вернее, пригласил его формально король Карл III, а премьер лишь передал приглашение. Но понятно, что монарх лишь сделал то, что попросили его на Даунинг-стрит, 10. То же, кстати, относится и к необычно политизированному выступлению Карла III на государственном банкете. "В двух мировых войнах мы вместе боролись, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", — заявил король, обычно избегающий публичных заявлений на политические темы.

Гладко, но не убедительно

Если судить по заявлениям Трампа и по его поведению, то прием ему понравился. "Мы как две ноты в одном аккорде или два стиха в той же поэме, каждый красив сам по себе, но задуман, чтобы звучать вместе", — заявил хозяин Белого дома на банкете, говоря об отношениях Великобритании и США.

Британские журналисты с интересом ждали, как пройдет пресс-конференция. Не в последнюю очередь из-за скандала с отставкой посла Великобритании в США Питера Мандельсона буквально накануне визита. Тем более что основанием стала связь с финансистом Джеффри Эпштейном. А это явно неприятная тема для Трампа.

Но все прошло очень даже гладко. Не считая, правда, погоды, которая заставила лидеров целый час ждать шоу парашютистов, приземлившихся на газон загородной премьерской резиденции Чекерс с развевающимися флагами США и Великобритании.

Американский лидер был миролюбив и не сделал громких заявлений, подобных июльским во время визита в Шотландию. Тогда он обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана — между прочим, однопартийца Стармера по Лейбористской партии. Американский лидер назвал Хана неудачником, который якобы плохо справляется со своими обязанностями, и вообще — "неприятным человеком".

Но вернемся к госвизиту. Да, Стармеру не удалось добиться публичной поддержки по теме Украины и операции Израиля в секторе Газа, но тут изначально было понятно, что этого и не произойдет. По украинскому треку — проезд в государственной карете и изысканное банкетное меню (органические норфолкские куриные шарики в кабачках с тимьяном под коньяк Hennessy 1912, изготовленный в год рождения матери главы Белого дома), вряд ли способны вызвать коренные изменения позиции американской администрации. В Вашингтоне уверены, что Европа должна больше тратить на свою оборону и взять на себя большую часть финансово и военного бремени заботы об Украине.

Что же до Ближнего Востока, то Вашингтон изначально не одобрял намерения Лондона признать в сентябре Палестинское государство, считая подобный шаг бесполезным и вредным. Примечательно, что новость о грядущем в ближайшие дни признании Лондоном палестинской государственности всплыла именно во время визита. Словно намеренно, чтобы посмотреть на реакцию американского гостя, добавив остроты в наполненную красивыми и безобидными церемониальными экзерсисами поездку.

Бизнес, тарифы и рейтинги

Однако все обошлось без трений и скандалов. 40-минутная пресс-конференция также прошла без сучка и задоринки. Даже вопрос про Эпштейна (несмотря на митинги в Великобритании, где люди связывали дело с Трампом) был всего один, да и то в привязке к послу Мандельсону. В общем, мир да любовь. И подтверждение тезиса о незыблемости особых отношений между двумя странами. А также обещания по многомиллиардным контрактам.

В частности, премьер Великобритании и президент США объявили о будущих договоренностях об инвестициях в экономики друг друга в размере около 280 млрд фунтов стерлингов ($380 млрд). Также была подписана сделка о "технологическом процветании" с инвестициями в размере 31 млрд фунтов (около $42 млрд).

Кир Стармер вроде бы может быть доволен. Ему вновь удалось укрепить отношения с нынешним американским лидером, который хорошо известен изменениями своего настроения и способностью анонсировать жесткие меры в отношении ближайших союзников или делать не очень удобные для них шаги. Здесь же стоит вспомнить о том, что пошлины Трампа в отношении Великобритании чуть ли не самые низкие (10%) по сравнению с другими странами.

Британский премьер продолжает умело балансировать между ЕС и США, избегая необходимости выбирать одну из сторон в этом трансатлантическом уравнении. А это довольно непросто в ситуации охлаждения отношений между Вашингтоном и Брюсселем. К тому же при лейбористах началось потепление с Китаем, что вряд ли вызывает большой оптимизм в американской администрации. Но эта тема, по крайней мере публично, во время визита не прозвучала. И на мой взгляд, это можно поставить Стармеру и его помощникам в актив.

С другой стороны, в Лондоне понимают, что, каким бы успешным не был визит, в переговорах с администрацией США есть свои границы. Именно поэтому на Даунинг-стрит признали, что попытки полностью обнулить 25% американские пошлины на британскую сталь и алюминий пока не получится. Ранее британские чиновники рассчитывали, что это удастся уже в нынешнем году. Кстати, для других стран тарифы составляют 50% на эти товары.

Но карта с госвизитом уже разыграна и в третий раз Трампа принимать в королевстве так уж точно не будут.

Тем временем рейтинг на родине у Кира Стармера неуклонно падает. Некоторые депутаты из Лейбористской партии говорят уже о возможной смене лидера (а значит и премьера) в мае 2026 года. С учетом того, что Трампа в Великобритании все же не очень любят (позитивно его деятельность оценивают лишь 16% британцев), помпезный государственный визит вряд ли принесет политических очков Стармеру. Поэтому спасет ли этот сказочный прием политическую карьеру британского премьера — вопрос очень даже открытый.