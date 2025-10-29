Сбер сообщил о росте числа атак мошенников с фейковыми аккаунтами известных лиц

Самой популярной схемой является "фейк босс"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Число попыток мошенничества в мессенджерах с использованием фейковых аккаунтов известных персон увеличилось в 10 раз с начала октября. Самой популярной схемой является "фейк босс" или якобы сообщение от имени руководителя. Об этом на полях международного форума "Диалог о фейках 3.0" рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Читайте также

"Продлите договор на услуги связи" и другие уловки мошенников

"Методы мошенничества постоянно совершенствуются, и сейчас злоумышленники все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Они способны создавать реалистичные голосовые и визуальные подделки, так называемые дипфейки, имитируя внешность и манеру речи реальных людей", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что мошенники собирают данные из открытых источников и даркнета. Рассылкам подвергаются как знакомые, так и незнакомые люди, с кем по роду деятельности потенциально может быть близка известная личность.

Самой популярной схемой является "фейк босс", когда псевдоруководитель направляет сообщение о скором звонке от "куратора" якобы сотрудника правоохранительных органов и силовых структур. В сообщениях часто запугивают проверками или расследованием, могут направлять поддельные документы, а затем выманивают конфиденциальную информацию или предлагают перевести средства на "безопасный счет".

Кузнецов подчеркнул, что лучшей мерой предосторожности является критическая оценка ситуации. Он рекомендовал обращать внимание на дату создания аккаунта и сообщать о подозрительных профилях в службу поддержки мессенджера.

ТАСС - стратегический партнер международного форума "Диалог о фейках 3.0".