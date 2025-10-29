"Минсктранс" на месяц отменил автобусные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу

Отмена связана с закрытием литовских пограничных пунктов пропуска

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Белорусское государственное предприятие "Минсктранс" с 30 октября на месяц отменяет ряд автобусных рейсов в Латвию и Литву в связи с закрытием литовских пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщила пресс-служба автоперевозчика.

Отмена затронула рейсы из Минска в Вильнюс, Каунас, Ригу и в обратном направлении. "Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы", отметили в пресс-службе.

29 октября литовский кабмин принял решение на месяц полностью закрыть границу с Белоруссией. По утверждению премьер-министра Литвы Инги Ругинене, постоянные инциденты с проникновением на территорию страны метеозондов с сигаретной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают Вильнюс к полному закрытию границы. Правительство предусмотрело исключение для возвращающихся на территорию сообщества граждан стран ЕС, НАТО и третьих стран с временным видом на жительство, а также следующих транзитом граждан третьих стран и дипломатов. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мелким" решение литовской стороны закрыть пункты пропуска на границе.