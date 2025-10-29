Серийное производство на бывшем заводе Toyota начнется в 2026 году

Планируется выпускать 1 тыс. автомобилей в год, сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Серийное производство на бывшем заводе Toyota начнется в начале - середине 2026 года. После перезапуска завода планируется выпускать 1 тыс. автомобилей в год, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов на полях форума "Российский промышленник".

"Сейчас сроки по серийному производству - начало -середина следующего года. Это будет тысяча автомобилей в год после перезапуска. Мы транслируем те сроки, которые заявляют участники перезапуска - "Камаз", "Газпром", Минпромторг вместе с партнером", - сказал он.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что на бывшем заводе Toyota в Петербурге планировалось запустить производство автомобилей Aurus. Он сообщал, что производитель автомобилей класса "люкс" Aurus начнет выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса на площадке бывшего завода Toyota совместно с зарубежным партнером.

В сентябре 2022 года японская корпорация Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на своем предприятии в Петербурге. Завод компании был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год.

Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России.

Международный форум-выставка "Российский промышленник" проходит в Петербурге с 29 по 31 октября. На форуме ожидается свыше 14 тыс. посетителей, более 100 мероприятий делового формата, порядка 350 компаний-экспонентов из России и стран зарубежья.

