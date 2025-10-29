В Минздраве рассказали о норме потребления рыбы на человека

В год россиянам стоит употреблять в пищу по 28 кг морепродуктов, говорится в рекомендациях министерства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рекомендуемая рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов в РФ на человека в год составляет 28 кг. Такие сведения указаны в рекомендациях Минздрава России, которые изучил ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год.

Согласно приведенным данным, норма в России на человека составляет 28 кг рыбы и рыбопродуктов, в то же время рекомендуется употреблять в пищу 74 кг мясных продуктов, более половины из которых (40 кг) составляет мясо птицы. Также рекомендуется съедать 97 кг хлебных продуктов, в которые входят крупы, макаронные изделия и бобовые.