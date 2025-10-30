Условия сделки между "Лукойлом" и Gunvor были ранее согласованы сторонами

Компания со своей стороны акцептовала предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Лукойл" и международная нефтетрейдинговая компания Gunvor заранее согласовали условия сделки о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".

"Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО "Лукойл" со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями", - отмечается в сообщении.