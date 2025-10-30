Gunvor предложил "Лукойлу" сделку. Какие активы может получить трейдер
Редакция сайта ТАСС
07:44
Международный нефтетрейдер Gunvor предложил "Лукойлу" выкупить зарубежные активы компании. ТАСС собрал главное о сделке.
- В частности, Gunvor Group Ltd. предложил выкупить 100% LUKOIL International GmbH.
- "Лукойл" акцептовал предложение. Тем самым российская компания обязалась не вести переговоры с другими возможными покупателями.
- Ключевые условия сделки, как рассказали в "Лукойле", стороны согласовали ранее.
- Сроки продажи продажи международных активов "Лукойла", по оценкам экспертов, может занять до года.
- Компания объявила о намерении продать свои международные активы после того, как США включили ее и ее "дочек" в новый пакет санкций".
Чем владеет компания за рубежом
- На конец 2024 года у "Лукойла" была большая сеть заправок в 20 странах, из которых 2,456 тыс. за рубежом, в том числе Европе и США.
- Через трейдинговую "дочку" Litasco "Лукойл" является владельцем двух НПЗ: Petrotel Lukoil в Румынии и "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии.
- Ему также принадлежит доля в 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах.
- "Лукойл" принимает участие в разработке месторождений Шах-Дениз в Азербайджане (с долей 19,99%), Карачаганак и Тенгиз в Казахстане (13,5% и 5%), Канлым - Хаузак-Шады и Гиссар в Узбекистане,
- Компания является одним из крупнейших акционеров КТК.
- На Ближнем Востоке "Лукойл" занимается добычей на месторождении "Западная Курна - 2" и "Эриду" в Ираке, владеет 10% в нефтегазовом проекте Ghasha в Абу-Даби.
- В Мексике "Лукойл" совместно с итальянской Eni разрабатывет блоки 10, 12, 28, блок "Аматитлан", а также блок 4 совместно с мексиканской PetroBal.
- На африканском континенте "Лукойл" участвует в проектах в Гане (блок Deepwater Tano Cape Three Points), Египте (WEEM Extension, West Esh El-Mallaha и Мелея), Камеруне (Этинде), Республике Конго (проект Marine XII) и Нигерии (блок OML-140).