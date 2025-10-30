"Лукойл" обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, кроме Gunvor
07:27
обновлено 07:50
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Лукойл" акцептовал предложение международной нефтетрейдинговой компании Gunvor по приобретению зарубежных активов российского нефтедобытчика.
Тем самым компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Об этом говорится в сообщении "Лукойла".
Стороны уже согласовали основные условия сделки. Продажу Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами "Лукойла", в компании объяснили введением санкций.