Набиуллина: кредитование убыточных компаний по льготным ставкам - путь в никуда

Ресурсы должны получать те отрасли, где быстрее растет производительность труда, подчеркнула глава Банка России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на неэффективность для российской экономики подход по кредитованию льготными ставками низкорентабельных или убыточных компаний.

"Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний - путь в никуда", - сказала она на пленарном заседании Госдумы.

"Может ли экономика расти быстрее, чем предусматривает наш прогноз? Да, может. При условии, что те ресурсы, ограниченные ресурсы, будут получать именно те компании, те отрасли, где быстрее растет производительность труда. И что инвестиции будут давать отдачу в виде высокой рентабельности", - подчеркнула Набиуллина.

В октябре ЦБ понизил прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2025 года до 0,5-1%. При этом регулятор сохранил прогнозы по росту российского ВВП в 2026-2028 годах на уровне 0,5-1,5%, 1,5-2,5% и 1,5-2,5% соответственно.