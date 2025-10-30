Статья

"Путь к низкой инфляции" и альтернатива льготным кредитам. Заявления Набиуллиной

Денежная политика Банка России направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, Банк России видит первые признаки смягчения ситуации на рынке труда, а рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса.

По словам главы регулятора, правительство России сможет удержать рост цен на бензин, и это не станет причиной ускорения инфляции.

ТАСС собрал основные заявления главы ЦБ.

О ключевой ставке

Банк России "видит пространство для снижения ключевой ставки" в следующем году.

Об отсутствии рецессии и снижении инфляции в РФ

Признаков рецессии и "близко нет: в экономике России: "Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет".

Низкая и стабильная инфляция действует на курс рубля "гораздо лучше" любых административных мер.

Рубль становится более привлекательным средством сбережения: "Еще одно проявление высокой ключевой ставки - это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. <…> [Рубль] как средство сбережений становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте".

Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорится, но это не отменяет снижения ключевой ставки.

Денежная политика ЦБ направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х: "В 90-е годы мы хлебнули ее по полной программе. И вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование. <…> Денежно-кредитная политика, которую мы проводим, в период перегрева спроса, когда у нас есть дисбаланс спроса и предложения, она как раз направлена на то, что снова там не оказаться".

Путь к низкой инфляции в РФ вышел "долгим, непрямым": "Но вот в чем я и мои коллеги абсолютно уверены, что он необходим и для социальной стабильности, и для финансовой стабильности, и для развития экономики".

О льготных кредитах и альтернативных мерах

Банки выдали предприятиям РФ в общей сложности 78 трлн руб. кредитов: "Благодаря этому компании способны покрывать свои потребности финансирования сверх того, что может дать собственная прибыль и банковский кредит".

Кредиты остаются дорогими для предприятий, но "это временно".

Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка, чтобы инфляция не разгонялась: "Чем больше льготных кредитов, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся, и инфляция не разгонялась".

Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и убыточных компаний - "путь в никуда".

Важной альтернативой наращиванию льготного кредитования является разворот бизнеса к инструментам фондового рынка: "Чтобы экономика твердо стояла на ногах, инвестиции должны опираться и на кредит, и на рынок ценных бумаг".

Господдержка должна распространяться "и на размещение акций" компаний на фондовом рынке: "И у компании должен быть выбор - получить субсидию в виде льготного кредита, или в виде субсидии на размещение акций, а возможно и в виде налогового вычета".

О сдерживании цен на бензин

Правительство сможет удержать рост цен на бензин, он не станет причиной ускорения инфляции: "Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции".

О ситуации на рынке труда