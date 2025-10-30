ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2026 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что на 2025 год оценочно средняя ставка регулятора составляет 19%

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в следующем году. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

"В следующем году мы тем не менее видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили, прогноз 13-15%, но это среднее по году. Мы входим с более высокой ставкой, например, по этому году оценочно наша ставка средняя - 19%. Вы видите, сейчас она 16,5%, поэтому следующий год тоже мы предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала она.

Банк России четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз на 50 б.п., до 16,5% годовых, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Банк России также сузил коридор прогноза средней ключевой ставки до конца 2025 года до 19,2% с 18,8-19,6%. При этом, по данным регулятора, прогноз на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13%, на 2027 и 2028 годы - сохранен на уровне 7,5-8,5%.