Набиуллина: рыночная ипотека станет доступной после устойчивого снижения инфляции

Рост цен на строящееся жилье уже замедлился и эту тенденцию необходимо закреплять, заявила глава Банка России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Рыночная ипотека станет доступной после устойчивого снижения инфляции, а не за счет льготных программ, которые подогревают спрос и цены. Рост цен на строящееся жилье уже замедлился и эту тенденцию необходимо закреплять, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"После того, как льготные программы стали адресными, по строящемуся жилью темпы роста снизились. Если они раньше сильно опережали общую инфляцию и опережали реальный рост дохода, то сейчас они даже чуть ниже инфляции темпа роста цен на строящееся жилье. И нам эту тенденцию надо закрепить, потому что реальная доступность жилья появляется, когда у людей доходы растут быстрее, чем стоимость квадратных метров. Мы имели совершенно обратную ситуацию в предыдущие годы", - сказала Набиуллина.