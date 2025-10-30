Набиуллина назвала причины значительной разницы между ставкой ЦБ и инфляцией

Она необходима для сдерживания инфляционных ожиданий и создания стимулов к сбережению, заявила глава Банка России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Значительная разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции необходима для сдерживания инфляционных ожиданий и создания стимулов к сбережению, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Читайте также

"Путь к низкой инфляции" и альтернатива льготным кредитам. Заявления Набиуллиной

"Разница значительная, но она, к сожалению, необходима. И вот почему. Первое - инфляция снизилась, но, к сожалению, инфляционные ожидания всё такие же высокие, как в 2024 году, когда инфляция была выше. Увы, четыре года высокой инфляции не проходят бесследно, и эта инерция задирает все ставки в экономике. Ставки в среднем должны быть выше, чтобы при таких высоких инфляционных ожиданиях люди были уверены, что их сбережения не обесценятся. Иначе у людей не будет стимула к сбережению, а как абсолютно понятное следствие - у банков не будет базы для кредитования экономики", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила вторую группу факторов, требующих осторожности. Речь идёт о временных факторах - повышении НДС, тарифов ЖКХ, утильсбора и росте цен на бензин.

"Рост НДС действительно ведёт к разовому повышению уровня цен, и этим прямой эффект от повышения ставки налога исчерпывается. Рост налога не становится постоянной причиной ускорения инфляции, то же самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции. Проблема в том, что когда таких временных факторов несколько, они входят в резонанс и усиливают друг друга", - отметила Набиуллина.

Третьей причиной она назвала ситуацию на рынке труда, где сохраняется низкий уровень безработицы.