Набиуллина: пик запросов на реструктуризацию кредитов был в I квартале 2025 года

Глава Банка России отметила, что тогда были самые жесткие денежно-кредитные условия

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пик запросов предприятий на реструктуризацию кредитов был в первом квартале 2025 года, однако сейчас число запросов снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"Пик запросов на реструктуризацию был в первом квартале. У нас, на самом деле, именно тогда были, наверное, самые жесткие денежно-кредитные условия, сейчас они снижаются, и мы видим, что и запросы на реструктуризацию снижаются", - сказала она.