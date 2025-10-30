Cheniere предлагает клиентам в ЕС поставки СПГ на фоне запрета импорта из РФ

Исполнительный вице-президент Анатоль Фейгин указал, что поставки российского сжиженного природного газа в Европу с начала года и по сегодняшний день составляют около 11 млн тонн

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Cheniere Energy - крупнейший производитель и экспортер американского сжиженного природного газа (СПГ) - готов поддержать своих клиентов в Европе гибкими поставками на фоне запрета импорта СПГ из России. Об этом заявил исполнительный вице-президент компании Анатоль Фейгин в ходе телеконференции.

"Мы готовы поддержать наших клиентов. Очевидно, что у нас есть гибкие объемы поставок, как вы отметили", - сказал он.

По его словам, поставки российского СПГ в ЕС с начала года и по сегодняшний день составляют около 11 млн тонн, но эти объемы никуда не исчезнут с рынка. "Мы считаем, что использование проектов в Арктике будет несколько меньшим, но, к сожалению, в конечном итоге они, скорее всего, найдут свой рынок сбыта", - добавил он.

"Как вы знаете, мы старались быть очень конструктивными и поддерживать ЕС и его энергетические потребности. Я думаю, что около 66% всех наших грузов за последние три года было отправлено в Европу. Я бы предположил, что в Европе у нас будут и другие возможности, просто исходя из наших отношений с тамошними контрагентами. У нас заключены контракты на 24 млн тонн с контрагентами из ЕС", - отметил глава компании Джек Фаско.

ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.