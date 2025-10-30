Рейс из Москвы в Ольгин перенаправили в Варадеро из-за шторма "Мелисса"

Российских туристов разместили в гостиницах, соответствующих выбранному ранее уровню проживания

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авиарейс из Москвы в кубинскую провинцию Ольгин был перенаправлен в аэропорт Варадеро из-за сложных метеоусловий, вызванных ураганом "Мелисса", сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Авиарейс №4557 Москва - Ольгин (Куба) из-за сложных метеоусловий совершит посадку в международном аэропорту Варадеро. Решение было принято в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Как пояснили в РСТ, на борту авиалайнера находятся 433 человека. Все находящиеся на борту клиенты туроператора "Пегас туристик" будут размещены в комфортабельных гостиничных комплексах, соответствующих ранее выбранному уровню проживания.

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, туроператор не стал отменять рейс, чтобы российские туристы не лишились отпуска в период ноябрьских праздников в высокий туристический сезон. Компания берет на себя дополнительную финансовую нагрузку, обеспечивая размещение гостей в отелях более высокого ценового сегмента, подчеркнули в союзе.

Ураган "Мелисса" обрушился на восточное побережье Кубы в ночь на 29 октября. Президент карибской республики Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в связи с его прохождением.