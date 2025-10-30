Статья

Шторм века превратил Ямайку в "зону бедствия". Ураган "Мелисса" растерзал Карибский регион

Мощнейший тропический циклон обрушился на страны Карибского бассейна: Ямайка превратилась в зону бедствия, на Гаити - десятки погибших, в Доминикане – проблемы с пресной водой. Подробнее – в материале ТАСС

Ураган "Мелисса" буквально пронесся по Карибскому региону. Скорость ветра в пиковые часы составляла 82 м/с (295 км/ч). По уровню интенсивности “Мелисса” превзошла ураган "Катрина", ставший в 2005 году одним из самых страшных стихийных бедствий в истории США. Свирепые ветры и проливные дожди обрушились на Ямайку, Кубу, Гаити, Доминиканскую Республику, разрушительная мощь циклона сказалась и на странах, не оказавшихся на его пути. Погибли минимум 30 человек, эвакуированы – больше 750 тысяч.

По данным Agence France-Presse, ураган "Мелисса" стал самым мощным среди всех, достигших суши, за 90 лет.

Обеспокоенность из-за разрушений высказывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Превентивно ООН выделила по 4 млн долларов Гаити и Кубе для помощи в подготовке к урагану и смягчении его последствий в рамках программы превентивных мер Управления по координации гуманитарных вопросов.

Рождение монстра

"Мелисса" сформировалась у берегов Западной Африки примерно 16 октября 2025 года. Уже 21 октября ее квалифицировали как тропический шторм. 27 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что "Мелисса" усилилась до пятой категории по шкале Саффира — Симпсона — максимального уровня мощности. Ураган вошел в число сильнейших в Атлантике с начала наблюдений

Ямайка – зона бедствия

Ураган "Мелисса" достиг побережья Ямайки 28 октября. Он принес наводнения и разрушения, порядка 540 тыс. жилых домов и других строений - 77% от общего числа потребителей электроэнергии - оказались обесточены. Власти объявили страну зоной бедствия, эвакуации подлежали не менее 50 тыс. человек, из-за недостаточного числа убежищ, которых подготовили около 800, под укрытия оборудовали школы. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс из-за дождей и угрозы оползней призвал жителей не покидать укрытия.

Ущерб от стихии еще предстоит подсчитать, но уже понятно, что он будет существенным: по кадрам видно, что многие дома остались без крыш, целые районы оказались затоплены, автомобили были повреждены. По некоторым данным, он оценивается минимум в 10 млрд долларов.

Как заявил менеджер по глобальному реагированию Красного Креста Александр Пендри, предварительные данные указывают, что "Мелисса" стала "беспрецедентной катастрофой для острова". "К сожалению, опыт показывает, что последствия для сообществ и отдельных людей будут сокрушительными и долгосрочными", — добавил он.

Министерство здравоохранения и благополучия Ямайки заявило о трех погибших, но ожидается, что жертв будет больше.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, это самый сильный ураган, зарегистрированный на острове за всю историю наблюдений (с 1851 года).

Куба – больше 750 тыс. эвакуированных

Еще на подступах "Мелиссы" власти Кубы решили эвакуировать порядка 750 тыс. человек, для страны с населением около 11 млн человек это стало достаточно масштабной операцией. В Гаване в ночные часы наблюдались сильные ветер и ливень, на несколько часов было прервано электроснабжение.

Позже президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в республике. Он также призвал население не терять бдительности и оставаться в безопасных укрытиях. К спасению людей были привлечены военные,

Около 1 тыс. сотрудников Военного министерства США, родственников военных, а также подрядчиков были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо.

Точный масштаб ущерба пока неизвестен. Еще до урагана на Кубу стала поступать гуманитарная помощь.

Гаити - не менее 25 погибших

Самые тяжелые последствия пришлись на Гаити, где "Мелисса" спровоцировала катастрофическое наводнение. Погибли, по меньшей мере, 25 человек (в том числе 10 детей), 18 – пропали без вести. В укрытии спасались более 11 600 человек.

"Это печальный момент для страны", – заявил Лоран Сен-Сир, президент переходного президентского совета Гаити. Он добавил, что число погибших будет расти, и пообещал оказать пострадавшим экстренную помощь.

На острове были повреждены более 160 домов, разрушены – 80. Местные чиновники предупреждали, что 152 инвалидам в южном регионе Гаити требуется экстренная продовольственная помощь.

Доминикана без пресной воды

Прохождение урагана около территории Доминиканской республики вызвало сильные ветер, дождь и волны, падение деревьев и сход оползней. "Мелисса" уничтожила не менее 750 жилых домов. Без крыши над головой остались почти 3,8 тыс. человек.

Около 1,27 млн человек остались без доступа к пресной воде из-за аварий в системах водоснабжения. Как сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям республики, из-за урагана поврежденными оказались 63 системы водоснабжения.

Александр Темнов