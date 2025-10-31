Эксперт Касаткин: зарубежные активы "Лукойла" могут продать за месяц

Для этого договор должен уже пройти цепочки согласования покупателя и продавца, заявил партнер Kasatkin Consulting

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сделка по продаже зарубежных активов "Лукойла" компании Gunvor может быть закрыта в течение месяца, если договор уже прошел цепочки согласования покупателя и продавца и сторонам остались только согласования регуляторов, заявил ТАСС партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

"Точные сроки назвать затруднительно в связи с участием третьих сторон, но сделка может быть закрыта в течение месяца при условии, что договор уже прошел цепочки согласования покупателя и продавца и сторонам остались только согласования регуляторов (в том числе OFAC)", - сказал он.

Касаткин отметил, что у "Лукойла" сложная юридическая структура владения зарубежными активами, в периметр сделки скорее всего войдет переработка и сбыт в ЕС, а также частично разведочные и добычные активы.

"Лукойл" ранее сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

Влияние продажи на компанию

По данным расчетов аналитиков "Эйлер", с которыми ознакомился ТАСС, EBITDA "Лукойла" в 2026 году может сократиться на 17% (до 1,371 трлн рублей, а капитальные затраты - на 6% (до 791 млрд рублей) в случае потери денежных потоков от зарубежных активов. Это может произойти при стрессовом сценарии, который предполагает полное прекращение поступлений от иностранных активов с 1 ноября 2025 года.

Несмотря на предполагаемое снижение ключевых показателей, аналитики подчеркивают, что даже в стрессовом сценарии "Лукойл" сохранит способность генерировать положительный свободный денежный поток и выплачивать дивиденды. Прогнозная доходность по свободному денежному потоку на 2026 год оценивается в 10,5%.

О санкциях

Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций компанию "Лукойл", а также ее дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения "Карачаганак" в Казахстане и "Шах-Дениз" в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек", намерен продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.

Деятельность компании

"Лукойл" реализует большое количество зарубежных проектов. Компании через трейдинговую "дочку" Litasco принадлежат два НПЗ в Европе (Petrotel Lukoil в Румынии и "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии), а также доля в 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах. Также на конец 2024 года "Лукойл" располагал обширной сетью АЗС в 20 странах мира, из которых 2,456 тыс. находились за рубежом (в том числе в США и Европе).

Кроме того, "Лукойл" принимает участие в разработке месторождений "Шах-Дениз" в Азербайджане (доля 19,99%), "Карачаганак" и "Тенгиз" в Казахстане (13,5% и 5% соответственно), "Канлым - Хаузак-Шады" и "Гиссар" в Узбекистане, является одним из крупнейших акционеров КТК. На Ближнем Востоке компания разрабатывает месторождения "Западная Курна - 2" и "Эриду" в Ираке, владеет 10% в нефтегазовом проекте Ghasha в Абу-Даби.

В Африке "Лукойл" участвует в проектах в Египте (West Esh El-Mallaha, WEEM Extension и Мелея), Камеруне (участок Этинде), Нигерии (блок OML-140), Гане (блок Deepwater Tano Cape Three Points), Республике Конго (проект Marine XII). Помимо этого, российская компания присутствует на месторождениях Мексики: блоки 10, 12, 28 совместно с итальянской Eni, блок "Аматитлан", а также блок 4 совместно с мексиканской PetroBal.