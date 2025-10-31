Повышение утильсбора намерены отсрочить до 1 декабря

Соответствующее решение позволит завершить процессы доставки авто в рамках действующих заказов по текущим правилам, заявили в Минпромторге

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минпромторг по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова проработал возможность отсрочки вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Вместо 1 ноября 2025 года новая схема, как ожидается, начнет действовать с 1 декабря, сообщил Минпромторг. Проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство РФ, уточнили в министерстве.

В сообщении поясняется, что принято решение отложить введение постановления в действие на один месяц - с 1 декабря 2025 года вместо ранее планировавшегося 1 ноября. Эта мера была предпринята в интересах граждан, которые могли приобрести автомобили с мощностью двигателя более 160 л. с. уже после публикации проекта документа с обновленными требованиями или столкнуться с незапланированными задержками поставок транспортных средств.

Соответствующее решение позволит завершить процессы доставки авто в рамках действующих заказов по текущим правилам, заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что нововведения не затронут владельцев, которые внесли платежи за утилизационный сбор на импортные автомобили по действующим тарифам до момента принятия новой нормы. При этом в Минпромторге обратили внимание, что при оформлении новых заказов на машины иностранного производства необходимо принимать во внимание планируемые корректировки при расчете этого сбора.

В сентябре Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления кабмина. Согласно документу, базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей будет определяться в зависимости от типа и объема двигателя, а его мощность станет основой для применения повышающего коэффициента по прогрессивной шкале. При этом для физических лиц, ввозящих автомобили иностранного производства с мощностью мотора до 160 л. с. для собственных нужд, сохраняются преференциальные коэффициенты. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года.

В октябре 2025 года в министерстве сообщили, что Минпромторг по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова прорабатывает возможность отсрочки всех положений документа по новым правилам расчета утильсбора на легковые автомобили.