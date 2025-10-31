Утилизационный сбор в РФ. Новые правила расчета и перенос сроков

Минпромторг 31 октября сообщил, что новая методика расчета утилизационного сбора на легковые автомобили начнет действовать с 1 декабря

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 октября 2025 года Минпромторг РФ сообщил, что новая методика расчета утилизационного сбора на легковые автомобили начнет действовать не с 1 ноября, а с 1 декабря.

ТАСС подготовил материал об утильсборе.

Введение утилизационного сбора в РФ

Впервые аналог утилизационного сбора был введен в России в 2009 года при утверждении федеральной программы по утилизации автомобилей. Тогда владелец старой машины мог сдать на переработку свой легковой автомобиль, уплатив дилеру стандартный сбор в 3 тыс. руб. После этого владелец получал сертификат на скидку в 50 тыс. руб. при покупке нового авто (если автомобиль был произведен в России). Программа действовала в 2010-2011 ггода, в измененной форме - в 2014-2019 ггода

4 апреля 2012 года в Тольятти (Самарская область) в ходе посещения "Автоваза" премьер-министр РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам автопрома. На нем он поддержал идею о необходимости введения ответственности производителя при утилизации отходов. При этом уточнялось, что таким образом Россия сможет защитить себя от резкого роста объема ввоза в страну подержанных иномарок, не отвечающих текущим экологическим требованиям. Предполагалось, что наплыв таких иномарок последует в связи с присоединением страны ко Всемирной торговой организации (ВТО), одним из условий для которого было снижение ввозных пошлин. На заседании в Тольятти Путин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину РФ отработать механизм по введению утилизационного сбора. Соответствующие поправки в закон "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года и Бюджетный кодекс РФ были подписаны Путиным 3 августа 2012 года

22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО, 30 августа того же года правительство утвердило правила взимания и ставки сбора.

Принцип работы

Согласно действующей редакции федерального закона "Об отходах производства и потребления", утилизационный сбор оплачивается "в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа". В настоящее время он уплачивается за каждое колесное транспортное средство, самоходную машину или прицеп, ввозимые в Россию или произведенные в России. При этом в некоторых случаях возможно освобождение от уплаты утильсбора.

Взимает утилизационный сбор Федеральная налоговая служба (в случае транспортных средств, произведенных РФ) или Федеральная таможенная служба (в случае импортированных машин). Средства, собранные при помощи утильсбора, не являются "окрашенными", т. е. государство не обязано их использовать на какие-то конкретные цели, например на строительство предприятий для утилизации машин или на поддержку отечественного автопрома.

26 мая 2025 года Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что утилизационный сбор на автомобили - это способ поддержать отечественного производителя, не нарушая международные требования.

Первоначальные ставки, иск ЕС

Первоначально утилизационный сбор уплачивали только импортеры легковых и грузовых автомобилей, произведенных за рубежом, - юридические и физические лица. Производители России и стран Таможенного союза (Казахстана и Белоруссии) от утилизационного сбора были освобождены, если брали на себя обязательства по безопасной переработке своих старых автомобилей. Базовый размер ставки для легкового автомобиля был установлен в 20 тыс. руб., грузового - 150 тыс. руб. и с тех пор не менялся. Финальный размер сбора правительство решило рассчитывать исходя из коэффициентов: категории, массы, возраста автомобиля и объема и типа двигателя. Например, для нового легкового автомобиля с двигателем объемом 2,5 л в 2012 году размер ставки с учетом коэффициентов составлял 51,2 тыс. руб., а для подержанного (старше 3 лет) - 322,4 тыс. руб. Все эти ставки действовали для юрлиц, физические лица, ввозившие машину из-за рубежа для собственных нужд, платили фиксированный утильсбор - 3,4 тыс. для авто возрастом до трех лет и 5,2 тыс. - для авто старше трех лет.

В ноябре 2012 года стало известно, что Евросоюз планирует обратиться в ВТО с иском к России из-за утилизационного сбора, считая его дискриминационным по отношению к собственным производителям. Соответствующий иск был подан 9 июля 2013 года, впоследствии к нему присоединились Бразилия, Китай, Индия, Норвегия, Республика Корея, США, Турция, Украина и Япония. До настоящего времени иск не рассмотрен.

Из-за иска в ВТО в закон об утилизационном сборе были внесены поправки, подписанные Путиным 21 октября 2013 года. Они распространили требование об уплате пошлин и на автосборочные предприятия, расположенные в России и других странах Таможенного союза. Одновременно с этим для российских предприятий были введены субсидии, сопоставимые с размером сбора. Для определения размера этих субсидий были впоследствии введены специальные правила, связанные с уровнем локализации производства и наличием долгосрочного специнвестконтракта.

Индексации

Коэффициенты утилизационного сбора пересматривались в 2016-2023 годах пять раз. 14 сентября 2024 года было подписано постановление правительства РФ о ежегодной индексации утильсбора на период до 2030 года. Предыдущее повышение прошло 1 января 2025 года. В настоящее время при ввозе нового легкового электромобиля с объемом двигателя от 1 до 2 л юрлица платят утильсбор в размере 667,4 тыс. руб., столько же необходимо заплатить за импорт или продажу произведенного в России электромобиля или последовательного гибрида. Размер утильсбора для машины с двигателями от 2 до 3 л - 1 875,4 тыс. руб.

Льготы

Льготный утильсбор в 3,4 тыс. руб. по-прежнему действует для ввоза электромобилей или машин с объемом двигателя менее 3 л физлицами для личного пользования. При этом купивший автомобиль и заплативший льготный сбор по льготной ставке обязан поставить машину на регистрационный учет на свое имя и не может продавать или дарить ее в течение 12 месяцев. До августа 2025 года существовала возможность экономии на утильсборе при ввозе машины через страны ЕАЭС, однако затем эта лазейка была отменена. От уплаты утильсбора освобождаются транспортные средства:

физлиц, участвующих в программе по добровольному переселению в Россию соотечественников, либо признанных беженцами или вынужденными переселенцами,

дипломатических и консульских представительств, их сотрудников и членов их семей;

временно ввезенные в Россию;

отреставрированные ретроавтомобили возрастом 30 и более лет с оригинальным двигателем;

спецтехника, используемая в особой экономической зоне в Калининградской области.

Доходы бюджета

Общий доход федерального бюджета от утилизационного собора в 2024 года составил 1,1 трлн руб., в том числе 669 млрд руб. за счет ввозимых транспортных средств и 417 млрд - за счет произведенных в России. В бюджет на 2025 года доходы от утильсбора изначально закладывались на уровне 2 трлн руб., однако в июне прогноз был понижен до 1,5 трлн. 15 октября 2025 года, выступая на пленарном заседании Госдумы, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство ожидает по итогам 2025 года, что утильсбор принесет бюджету столько же, сколько годом ранее - 1,1 трлн руб.

Планируемые изменения

2 июля 2025 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что его министерство планирует изменить принцип расчета размера утилизационного сбора, добавив в число коэффициентов мощность двигателя. По словам Антона Алиханова, Минпромторг считает необходимым распространить утильсбор на ввозимые физлицами в РФ автомобили с двигателями мощностью 160 лошадиных сил и выше. 10 сентября законопроект об изменении ставки утильсбора был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в Минпромторге РФ, для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил - 3,4 тыс. руб. за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет. Согласно данным оператора системы электронных паспортов, такие транспортные средства составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

30 сентября в интервью ТАСС Антон Алиханов пояснил, что льготный порог в 160 лошадиных сил решено было ввести, так как неизменная с момента введения сбора льгота для физлиц привела к структурному перекосу рынка, спровоцировав массовый переход в "серый" импорт без гарантий и надлежащего налогообложения.

Поскольку новые ставки утильсбора означали значительный рост цен на легковые автомобили, ввозимые по параллельному импорту, законопроект вызвал большой общественный резонанс. В частности, со стороны парламентских фракций и Общественной палаты РФ звучали предложения освободить от утилизационного сбора ветеранов СВО и многодетные семьи.

Планировалось, что новые ставки утильсбора заработают с 1 ноября 2025 года. Однако 14 октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам обращения рассмотрения обращения "Деловой России" поручил Минпромторгу предоставить предложения по возможной отсрочке введения новых правил.