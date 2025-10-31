Эксперт У Синьбо: жесткий ответ КНР вынудил Трампа уступить в торговой войне

Директор Центра американских исследований при Фуданьском университете отметил, что хотя американские тарифы и создали определенные трудности для Китая, они не достигли ожидаемого Вашингтоном эффекта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ШАНХАЙ, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Президент США Дональд Трамп отменил ряд мер по подавлению Китая в результате жесткого ответа со стороны КНР. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо.

"После введения различных мер по подавлению Китая Трамп отменил некоторые из них или приостановил их действие, главным образом это произошло из-за решительной борьбы КНР, - сказал У Синьбо. - Поэтому США пришлось пойти на определенные уступки ради собственных же интересов".

Он отметил, что хотя тарифы Трампа и создали определенные трудности для Китая, они не достигли ожидаемого Вашингтоном эффекта. У Синьбо предположил, что эффективность тарифов Трампа со временем снизится.

Профессор считает, что встреча лидеров Китая и США в Пусане привела к определенному смягчению отношений двух стран. Обмены между двумя странами могут активизироваться, и дальнейшие переговоры, особенно по торгово-экономическим вопросам, также могут привести к некоторому прогрессу, добавил он.

"Однако в целом фундаментальная структурная характеристика острого соперничества КНР и США существенно не изменится, и эта разрядка отношений, или стабилизация, довольно хрупкая, - указал профессор. - Трения и борьба между двумя странами - это норма".

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам переговоров лидеров Соединенные Штаты отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США". Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. Также США приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.