Эксперт Петров: поставки ТС по параллельному импорту в РФ могут снизиться на 15%

Директор розничных продаж АГ "Авилон" объяснил, как повлияет на авторынок введение новой методики расчета утильсбора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Поставки автомобилей мощностью свыше 160 л. с. по параллельному импорту в Россию могут снизиться на 15% после введения новой методики расчета утильсбора, сообщил ТАСС директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

"После вступления в силу новых правил утильсбора поставки автомобилей по параллельному импорту мощностью свыше 160 л. с. могут сократиться примерно на 15%. По нашим оценкам, до вступления новых норм утильсбора игроки рынка постараются завезти дополнительно порядка 15-25 тыс. автомобилей", - сказал он.

Петров отметил, что после вступления в силу нового утильсбора официальные бренды будут корректировать цены умеренно, но значительный рост ожидается именно в сегменте "серого импорта".

"Официальные бренды будут корректировать цены умеренно, а значительный рост ожидается именно в сегменте "серого" импорта, где ранее активно использовалась схема с так называемым "утилем на частника". Подорожание может составить от 150 тыс. рублей до нескольких миллионов рублей - в зависимости от объема и мощности двигателя", - уточнил Петров.

В Минпромторге ранее сообщили, что по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова рассмотрели возможность отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили. Теперь их планируют ввести не 1 ноября, а 1 декабря 2025 года.