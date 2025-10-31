Мax подарил семейное путешествие по России 50-ти миллионному пользователю

Анна Акулова из Барнаула призналась, что подарок оказался для нее сюрпризом, но уже знает, куда отправится вместе с дочерью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Мax определил юбилейного, 50-миллионного пользователя - им стала 34-летняя Анна Акулова из Барнаула, которая зарегистрировалась в мессенджере 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Мax.

Читайте также

Удобство и безопасность. Какие преимущества у нового мессенджера Mах?

"Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч. Девушка сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия", - говорится в сообщении.

Вручение подарков проходило в офисе Мax в Москве, куда Анна прибыла со своей 9-летней дочерью Вероникой. Девушка призналась, что подарок оказался для нее сюрпризом, но уже знает, куда отправится вместе с дочерью, рассказали в Мax .

27 октября аудитория Мax достигла 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. С момента запуска приложения пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз и записали более 25 миллионов видеокружков.