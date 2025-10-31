Росимущество выставило на торги активы "Конти-Рус"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на торги пакет акций курского кондитерского предприятия "Конти-Рус" (входит в структуру украинской компании "Конти"), ранее обращенные в федеральную собственность. Стартовая цена аукциона составляет более 4,78 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на портале ГИС "Торги".

Помимо "Конти-Рус", в лоте также выставлены 100% долей в уставном капитале компаний "Кэндимакс", "Мерлетто капитал", "Мерлетто".

Последний день подачи заявок - 25 ноября. Торги начнутся 28 ноября.

Ранее Ленинский районный суд Курска обратил в федеральную собственность курское кондитерское предприятие "Конти-Рус" по иску Генеральной прокуратуры о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В иске указывалось, что в основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном на Украине, а также на территории отдельных субъектов России. Деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства. Суд посчитал, что члены объединения осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины.

Генпрокуратура РФ просила обратить в федеральную собственность акции компании "Конти-Рус" и доли в уставном капитале "Кэндимакс", "Мерлетто Капитал", "Мерлетто". В итоге Ленинский районный суд Курска запретил на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности деятельность объединения, включающего следующих граждан: Колесникова Б. В., Ахметова Р. Л., Ахметовой-Айдаровой Т. И., Кия С. В., Такташева Р. Ж., Такташевой Р. С., Такташевой Э. Ж., Черткова Ю. Д. Также суд обратил в доход РФ акции "Конти-Рус" и 100% долей в уставном капитале компаний "Кэндимакс", "Мерлетто капитал", "Мерлетто".