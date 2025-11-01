Судебные приставы за девять месяцев взыскали долгов более чем на 900 млрд рублей

За аналогичный период 2024 года было собрано долгов на 845 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы России за девять месяцев взыскали с должников свыше 900 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"За девять месяцев этого года сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 900 млрд рублей", - сказал он. За девять месяцев 2024 года приставы собрали долгов на 845 млрд рублей.

По данным ТАСС, объем ежегодно взыскиваемых приставами долгов продолжает расти. Если 10 лет назад приставы взыскали за год 475 млрд рублей, в 2016-м - 590 млрд, в 2020-м - 696 млрд рублей, в 2021 году - 888 млрд рублей. В 2022 году сумма взысканных за год долгов впервые превысила 1 трлн рублей, в 2024 году - уже 1,3 трлн рублей. Примерно 35-40% взыскивается приставами в доход бюджета, остальное - в пользу физических и юридических лиц.

Ранее в интервью "Известиям" Аристов сообщил, что число исполнительных производств о взыскании долгов в пользу кредитных организаций впервые обошло число взыскиваемых штрафов, включая штрафы ГАИ. Доля исполнительных производств по кредитам достигла порядка 27% (в 2024 году - 23% - прим. ТАСС), доля производств по взысканию штрафов - около 26% (в 2024-м - 24% - прим. ТАСС). Более 11% производств пришлись на долги за жилищно-коммунальные услуги и перед организациями ЖКХ, 6% - на долги по налогам.

В этом году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.

