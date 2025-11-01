WSJ: США объявят о договоренности с КНР по поставкам чипов для Nexperia

Проблемы с поставками продукции компании уже начали отражаться на автопроме и грозили перебоями в производстве, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. США и Китай договорились о возобновлении поставок чипов с расположенных в КНР предприятий нидерландской компании Nexperia. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, соглашение было достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пусане (Республика Корея). Официально о возобновлении поставок микросхем Nexperia объявит Белый дом, который готовит к публикации документ, разъясняющий детали торговой договоренности Вашингтона и Пекина.

Nexperia производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники. Проблемы с поставками ее продукции уже начали отражаться на автопроме и грозили масштабными перебоями в производстве, отмечает The Wall Street Journal.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.