В Приморье построят три рыбоперерабатывающих завода на 2,2 млрд рублей

Это планируют сделать до 2029 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Три новых завода по переработке рыбы построят в Приморском крае до 2029 года, общий объем инвестиций в проекты составит порядка 2,2 млрд рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова.

"На территории края зарегистрировано более 600 организаций с видом экономической деятельности "Рыболовство". <…> В этом году введен в эксплуатацию крупный завод по переработке минтая и иных видов рыб в Находке. АО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" (ГК "Доброфлот") инвестировало в проект 1,5 млрд рублей, создано 376 рабочих мест. Еще один крупный завод - также АО "Южморрыбфлот" - и два завода малой мощности, ООО "Велес-снек", заявлены к строительству до 2029 года, объем инвестиций составляет 2,2 млрд рублей", - сказала она.

Кроме того, Рыжкова отметила, что в регионе реализуются четыре проекта по строительству логистических комплексов с объемом заявленных инвестиций более 8,5 млрд рублей. Замминистра также напомнила, что приморскими компаниями заявлено к строительству 39 рыбопромысловых судов - 28 краболовных и 11 рыболовных, 11 из которых строятся на верфях края. "Сумма заявленных инвестиций составляет более 119 млрд рублей. В настоящее время построены и приступили к промыслу 15 судов - 10 краболовных и 5 рыболовных, фактический объем инвестиций составил 44,4 млрд рублей", - добавила она.

Ранее на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин напомнил, что с 2017 года был запущен механизм инвестиционных квот для поддержки строительства рыбопромысловых судов, отметив, что он предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на вложения, в том числе в современные суда, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту.