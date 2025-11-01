Алиханов: Минпромторг не видит риска банкротств металлургических предприятий

Глава министерства отметил, что по наиболее проблемным предприятиям, как правило, накопившим высокую долговую нагрузку в предыдущие периоды, Минпромторг провел работу с банками, Минфином и ФНС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит сегодня риска банкротств российских металлургических компаний, заявил ТАСС глава министерства Антон Алиханов на полях международного форума-выставки "Российский промышленник - 2025".

"Риска банкротства металлургических предприятий мы в настоящий момент не видим", - сказал он.

Министр отметил, что по наиболее проблемным предприятиям, как правило, накопившим высокую долговую нагрузку в предыдущие периоды, Минпромторг провел работу с банками, Минфином и ФНС. В результате этой работы были реструктуризированы заемные средства или утвержден план мероприятий, который позволит компаниям сохранить объемы производственной деятельности и численность сотрудников.

Ранее в Минпромторге, что для поддержки металлургов прорабатывают с банками и компаниями, накопившими долговую нагрузку в период высоких ставок, отсрочку платежей по кредитным обязательствам, реструктуризацию кредитного портфеля и неухудшение условий заимствования.

