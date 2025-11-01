В России изучают возможность освобождения от уплаты акциза на сталь для проектов

Правительство ранее отсрочило для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Минпромторг и Минфин рассматривают возможность внесения изменений в правила уплаты акциза на жидкую сталь, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на полях международного форума-выставки "Российский промышленник".

"Конкретно с Минфином мы рассматриваем возможность корректировки правил уплаты акциза на жидкую сталь в части расширения возможности применения электрометаллургическими предприятиями при выплавке стали горячебрикетированного железа, а не только лома черных металлов, а также освобождения от уплаты акциза для новых капиталоемких проектов с объемом инвестиций не менее 50 млрд рублей", - сказал Алиханов.

Ранее правительство России отсрочило для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Сроки таких платежей продлены до 1 декабря 2025 года включительно.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.