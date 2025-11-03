Минпромторг выделил более 2 млрд рублей на технологии автономного судовождения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минпромторг России готов финансово обеспечить проектирование полностью автономных судов, несколько проектов уже рассматривается научным сообществом. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

По его словам, министерство не первый год поддерживает это направление. К настоящему времени на развитие технологий автономного судовождения выделено уже более 2 млрд рублей.

"Мы готовы обеспечивать финансирование проектирования полностью автономных судов, ряд проектов уже рассматривается научным сообществом. Поддержка таких работ может осуществляться в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования", который входит в состав нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", - сказал он.

Поддержка непосредственно строительства таких судов может быть реализована в рамках лизинговых программ. "Так, в следующем году мы планируем запустить новый механизм, который предусматривает субсидирование через Фонд развития промышленности", - уточнил министр.

Ранее замдиректора департамента судостроения и морской техники Минпромторга Микаил Ибрагимов сообщал, что министерство готово поддержать проектирование и строительство автономных серийных судов.