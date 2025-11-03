В Петербурге создадут три новых промышленных кластера

Среди них станкоинструментальный, фармацевтический и кластер крупнотоннажного судостроения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Новые промышленные кластеры - станкоинструментальный, фармацевтический и крупнотоннажного судостроения - планируется создать в Петербурге, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В настоящее время Петербург взял курс на кластерное развитие. Планируем в ближайшее время запустить три новых кластера: станкоинструментальный, фармацевтический, кластер крупнотоннажного судостроения", - рассказал он.

Фармацевтический кластер планируется создать в 2026 году на базе особой экономической зоны. В рамках проекта предполагается привлечь более 20 участников, включая производственные компании, научные центры, а также логистических операторов, которые позволят создать замкнутый цикл - от производства лекарств до их доставки. Участие в кластере позволит сократить операционные расходы за счет налоговых льгот, субсидий, а благодаря упрощенному таможенному мониторингу выйти на новые рынки сбыта.

В Петербурге работают 24 крупных фармацевтических предприятия, где производят более 460 лекарств и субстанций. Половина из них - жизненно необходимые.

В кластер крупнотоннажного судостроения войдут поставщики оборудования для судостроения и сами верфи. "Список участников постоянно расширяется. Пока известно, что в него войдут все предприятия ОСК", - отметил Ситов.

Полный текст интервью будет опубликован 5 ноября.