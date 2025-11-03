В ОЭЗ "Санкт-Петербург" число рабочих мест вырастет в два раза

В 2026 году планируется открыть 11 новых производств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Число рабочих мест вырастет в два раза в особой экономической зоне в Петербурге с открытием новых производств на ее площадках. В 2026 году в ОЭЗ "Санкт-Петербург" планируется открыть 11 новых производств, в частности, в сфере фармацевтики, приборостроения и микроэлектроники, сообщил в интервью ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В 2026 году запланировано открытие 11 компаний в таких ключевых направлениях, как фармацевтика, приборостроение, микроэлектроника и других. В основном открытия будут на площадке "Новоорловская". Выход на полные мощности запускаемых производств на площадках "Новоорловская" и "Нойдорф" позволит говорить об удвоении рабочих мест за два года", - рассказал он.

Кроме того, в 2026 году на территории ОЭЗ в Петербурге планируется запуск завода по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем компании "Семаргл".

Один из стратегически важных проектов, планируемых к реализации на территории ОЭЗ на арендованных площадях инновационного центра площадки "Парнас", - проект компании "Вириал" по производству твердосплавных режущих инструментов с заявленным объемом инвестиций 3,5 млрд рублей.

За весь период работы ОЭЗ с 2006 года совокупный объем инвестиций превысил 142 млрд рублей. Создано более 8 тыс. рабочих мест. Объем выручки достиг 546 млрд рублей, объем налоговых отчислений - 83,2 млрд рублей.

На сегодняшний день на территории особой экономической зоны в Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 68 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты - более 237 млрд рублей. ОЭЗ размещается на четырех участках - "Нойдорф", "Новоорловская", "Парнас" и "Шушары".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск 5 ноября на сайте ТАСС.